Prada Cup, il cerotto di American Magic per ringraziare Luna Rossa, Ineos e NZ. Un adesivo per rinascere (Di mercoledì 27 gennaio 2021) American Magic ha riparato la propria barca dopo la terribile scuffia rimediata dieci giorni fa, ha sistemato l'enorme squarcio che si era aperto nello scafo e ha risolto i diversi problemi tecnici generati dall'incidente avuto nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Patriot è tornata in acqua dopo una vera e propria corsa contro il tempo e oggi ha potuto nuovamente solcare lo specchio del Golfo di Hauraki, dove Dean Barker e compagni hanno fatto un po' il punto della situazione e si sono tolti la ruggine di dosso dopo dieci giorni di inattività agonistica. American Magic ha vissuto momenti drammatici. Patriot ha rischiato il naufragio e sono servite centinaia di ore di lavoro per riparare l'imbarcazione in vista della semifinale di Prada Cup contro Luna Rossa.

