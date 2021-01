Prada Cup, Ben Ainslie: “La scuffia di American Magic? Ineos si sarebbe ritirata, impossibile riparare la barca” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ineos Uk si sta godendo un posto al sole visto che si è già qualificata alla Finale della Prada Cup grazie al primo posto ottenuto nel round robin. Il successo di sabato scorso contro Luna Rossa sta facendo ancora discutere per il rovente incrocio finale non punito dalla giuria. Nel frattempo il timoniere Ben Ainslie è tornato a scrivere sulle colonne del Daily Telegraph. Il quattro volte Campione Olimpico tiene infatti una rubrica sul quotidiano britannico e in una delle ultime corrispondenze da Auckland si è soffermato sulla scuffia di American Magic e sulla riparazione a tempo di record dello scafo. Gli statunitensi hanno rimesso in sesto Patriot e da venerdì 29 gennaio potranno essere in acqua per la semifinale contro Luna Rossa. Il timoniere di Ineos si è chiesto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021)Uk si sta godendo un posto al sole visto che si è già qualificata alla Finale dellaCup grazie al primo posto ottenuto nel round robin. Il successo di sabato scorso contro Luna Rossa sta facendo ancora discutere per il rovente incrocio finale non punito dalla giuria. Nel frattempo il timoniere Benè tornato a scrivere sulle colonne del Daily Telegraph. Il quattro volte Campione Olimpico tiene infatti una rubrica sul quotidiano britannico e in una delle ultime corrispondenze da Auckland si è soffermato sulladie sulla riparazione a tempo di record dello scafo. Gli statunitensi hanno rimesso in sesto Patriot e da venerdì 29 gennaio potranno essere in acqua per la semifinale contro Luna Rossa. Il timoniere disi è chiesto ...

