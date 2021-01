Prada Cup, American Magic svela l’arma segreta per battere Luna Rossa. Goodison: “Trovata la chiave decisiva” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) American Magic è convinta di avere trovare il modo per battere Luna Rossa nella semifinale della Prada Cup. Gli statunitensi, tornati in acqua oggi dopo aver lavorato dieci giorni per riparare lo scafo dopo la scuffia subita nel round robin, sono particolarmente agguerriti e più motivati che mai. La sfida incomincerà venerdì 29 gennaio, ad accedere all’atto conclusivo sarà chi vincerà quattro regate (se ne disputeranno due al giorno per tutto il weekend, l’eventuale gara-7 è prevista per martedì 2 febbraio). L’equipaggio a stelle e strisce è sicuro di giocarsela alla pari con gli italiani e ha già dichiarato qual è l’arma segreta per fronteggiare James Spithill e compagni (ormai segreta non lo è più). A parlarne è stato Paul ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021)è convinta di avere trovare il modo pernella semifinale dellaCup. Gli statunitensi, tornati in acqua oggi dopo aver lavorato dieci giorni per riparare lo scafo dopo la scuffia subita nel round robin, sono particolarmente agguerriti e più motivati che mai. La sfida incomincerà venerdì 29 gennaio, ad accedere all’atto conclusivo sarà chi vincerà quattro regate (se ne disputeranno due al giorno per tutto il weekend, l’eventuale gara-7 è prevista per martedì 2 febbraio). L’equipaggio a stelle e strisce è sicuro di giocarsela alla pari con gli italiani e ha già dichiarato qual èper fronteggiare James Spithill e compagni (ormainon lo è più). A parlarne è stato Paul ...

PaoloBMb70 : RT @RaiSport: #PradaCup: #AmericanMagic torna in acqua Nell'imbarcazione americana un 'cerotto' per ringraziare i rivali?? - davidebig10 : RT @Eurosport_IT: American Magic è tornata in acqua con un nuovo particolare: un maxi cerotto con le bandiere italiana, britannica, neozela… - AleBrunetti6 : RT @Eurosport_IT: American Magic è tornata in acqua con un nuovo particolare: un maxi cerotto con le bandiere italiana, britannica, neozela… - Eurosport_IT : American Magic è tornata in acqua con un nuovo particolare: un maxi cerotto con le bandiere italiana, britannica, n… - RaiSport : #PradaCup: #AmericanMagic torna in acqua Nell'imbarcazione americana un 'cerotto' per ringraziare i rivali?? -