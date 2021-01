Povertà in Toscana. Regione eroga 30 milioni: fortemente richiesti contributi per affitto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono già a disposizione di Comuni e Società della salute i 30 milioni di euro stanziati dalla Regione per dare una risposta al crescente disagio sociale determinato dall’emergenza Covid. E’ stato infatti firmato in Regione il decreto con cui le somme stanziate vengono attribuite. Sulla base delle domande pervenute alla Regione da parte di Società della salute e Zone Distretto la fetta più cospicua dei 30 milioni sarà utilizzata per contribuire alle spese d’affitto (13,8 milioni, pari al 46%), mentre 6,5 milioni (21,5%) saranno utilizzati per gli aiuti alimentari, 9,7 (32,5) per il sostegno domiciliare. Queste risorse, provenienti dalla riprogrammazione del Fondo sociale europeo, potranno quindi ora essere destinate alle fasce più povere e fragili ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono già a disposizione di Comuni e Società della salute i 30di euro stanziati dallaper dare una risposta al crescente disagio sociale determinato dall’emergenza Covid. E’ stato infatti firmato inil decreto con cui le somme stanziate vengono attribuite. Sulla base delle domande pervenute allada parte di Società della salute e Zone Distretto la fetta più cospicua dei 30sarà utilizzata per contribuire alle spese d’(13,8, pari al 46%), mentre 6,5(21,5%) saranno utilizzati per gli aiuti alimentari, 9,7 (32,5) per il sostegno domiciliare. Queste risorse, provenienti dalla riprogrammazione del Fondo sociale europeo, potranno quindi ora essere destinate alle fasce più povere e fragili ...

