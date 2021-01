Ponziani Enoteca con Cucina Tradizionale – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 28 gennaio 2021)conVia Velletri, 12/14 – 00198Tel. 06/45686253 Sito Internet: Tipologia:Prezzi: antipasti 10/12€, primi 13/16€, secondi 20/22€, dolci 5€ Giorno di chiusura: mai OFFERTAEntrata a far parte da pochi mesi delle attività commerciali della zona di Piazza Fiume,consi pone come un valido indirizzo di riferimento per chi vuole fare una pausa pranzo, un aperitivo o una cena di gusto. Lapunta esclusivamente su ingredienti stagionali, con molti piatti che vengono decisi giorno per giorno e che per questo non sono segnati sul menù, il quale viene spesso raccontato a voce. Le preparazioni sono semplici ma ...