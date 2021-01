Politica di promozione del territorio, Durazzano risponde all’appello dell’assessore Casucci (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDurazzano (Bn) – Anche Durazzano risponde all’appello lanciato dalla Regione Campania, nella persona del suo assessore al Turismo, il professore Felice Casucci, per mostrare le bellezze enogastronomiche e paesaggistiche del territorio, promosse attraverso diverse attività, prima fra tutte la manifestazione “Gustarte”. Dopo un incontro, tenutosi rigorosamente in modalità telematica, tra i rappresentati del Comune, la Proloco Nicola Mazzola e i componenti del Comitato organizzatore del “Gustarte”, si è deciso di aderire all’iniziativa “Cantieri turistici”, lanciata dall’Assessore Casucci che pone come obiettivo di incontrare gli operatori del territorio per esplorare le iniziative poste in essere dalle realtà ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Anchelanciato dalla Regione Campania, nella persona del suo assessore al Turismo, il professore Felice, per mostrare le bellezze enogastronomiche e paesaggistiche del, promosse attraverso diverse attività, prima fra tutte la manifestazione “Gustarte”. Dopo un incontro, tenutosi rigorosamente in modalità telematica, tra i rappresentati del Comune, la Proloco Nicola Mazzola e i componenti del Comitato organizzatore del “Gustarte”, si è deciso di aderire all’iniziativa “Cantieri turistici”, lanciata dall’Assessoreche pone come obiettivo di incontrare gli operatori delper esplorare le iniziative poste in essere dalle realtà ...

marattin : si chiama Fudan, e nel 2019 ha sostituito nella sua carta dei valori la “promozione della libertà di pensiero” con… - CosenzaPage : Ocm vino, più di 400 mila euro per attività di promozione nel mondo - - - LameziaClick : Ocm vino, più di 400 mila euro per attività di promozione nel mondo - - lameziainstrada : Ocm vino, più di 400mila euro per attività di promozione nel mondo - salv_de_meo : Il 28 e 29 gennaio si terrà l'annuale Info day della #Commissione europea nel quale si parlerà del #futuro della po… -

Ultime Notizie dalla rete : Politica promozione Agroalimentare: la politica di promozione dell'UE rafforza la competitività del settore Ruminantia L’insegnamento di due sindaci del passato

...e l’avvocato intellettuale che ebbe il merito di fare di Reggio una importante polo culturale nell’Italia del boom economico (Living theatre, musica e realtà) aprendo Reggio al mondo delle avanguar ...

Pd Adria: "Condanniamo il vile attacco neofascista ai danni della città di Adria"

[POLITICA ADRIA] Anche il partito di centrosinistra del comune di Adria (Rovigo) mette in chiaro la propria posizione in merito ai fatti accaduti tra il 25 e il 26 gennaio scorso ...

...e l’avvocato intellettuale che ebbe il merito di fare di Reggio una importante polo culturale nell’Italia del boom economico (Living theatre, musica e realtà) aprendo Reggio al mondo delle avanguar ...[POLITICA ADRIA] Anche il partito di centrosinistra del comune di Adria (Rovigo) mette in chiaro la propria posizione in merito ai fatti accaduti tra il 25 e il 26 gennaio scorso ...