Polemica per le frasi di Ibrahimovic, rischia Sanremo? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo la partita di Coppa Italia e le frasi rivolte a Lukaku lo svedese rischia Circa un mese fa, Amadeus, conduttore e direttore artistico del “Festival di Sanremo” ha annunciato la presenza, come ospite fisso di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese, insieme a Lukaku si è reso protagonista nel derby dei quarti di Coppa Italia tra Inter e Milan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimovi? (@iamzlatanIbrahimovic) In campo, tra i due sono volate parole grosse e in rete le affermazioni dell’attaccante rossonero hanno fatto il giro del mondo con chi ha gridato al razzismo. Ora, per molti, le dichiarazioni del milanista (che ha parlato, rivolgendosi all’avversario, di riti voodoo, con allusione alle origini congolesi della madre) metterebbero in ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo la partita di Coppa Italia e lerivolte a Lukaku lo svedeseCirca un mese fa, Amadeus, conduttore e direttore artistico del “Festival di” ha annunciato la presenza, come ospite fisso di Zlatan. Il campione svedese, insieme a Lukaku si è reso protagonista nel derby dei quarti di Coppa Italia tra Inter e Milan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimovi? (@iamzlatan) In campo, tra i due sono volate parole grosse e in rete le affermazioni dell’attaccante rossonero hanno fatto il giro del mondo con chi ha gridato al razzismo. Ora, per molti, le dichiarazioni del milanista (che ha parlato, rivolgendosi all’avversario, di riti voodoo, con allusione alle origini congolesi della madre) metterebbero in ...

carlosibilia : Ho appena firmato per sbloccare l'assegnazione di 154.169.813 euro destinati alle prestazioni straordinarie ed acce… - riotta : Perché malgrado tutto Usa e Uk vaccineranno più in fretta di UE e Italia. Lo dico senza polemica alcuna ma per cort… - La7tv : #lariachetira Polemica su #MelaniaTrump, @MyrtaMerlino striglia @AlanFriedmanit: 'Non usare la parola #escort per p… - serragiorgia : @martinamarty194 Ma io non ho parole ??????? ma poi che ignoranza...se fosse stato per lei un tabù neanche avrebbe de… - reggiotv : “La polemica che si è accesa per alcune frasi rilasciate da un pubblico personaggio in merito alla regione Calabria… -

Ultime Notizie dalla rete : Polemica per Unione Europea e AstraZeneca in polemica per la consegna dei vaccini San Marino Rtv E' polemica sul web: "Zlatan Ibrahimovic non vada a Sanremo"

Dopo la rissa verbale con Romelu Lukaku nel derby di Coppa Italia di ieri sera scoppia la bufera attorno allo svedese del Milan, accusato di razzismo sui social.

Grande Fratello Vip, l'aereo per Giulia Salemi e Tommaso Zorzi accende la polemica in Casa (VIDEO)

Dopo l'aere dedicato a Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, la gieffina commenta il suo rapporto con l'influencer milanese.

Dopo la rissa verbale con Romelu Lukaku nel derby di Coppa Italia di ieri sera scoppia la bufera attorno allo svedese del Milan, accusato di razzismo sui social.Dopo l'aere dedicato a Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, la gieffina commenta il suo rapporto con l'influencer milanese.