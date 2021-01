Pogba difende Ibrahimovic: “Zlatan razzista? L’ultima persona che definirei così” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Zlatan razzista? Mi ama tantissimo quindi penso sia L’ultima persona che potrei definire razzista, Dai, non scherzate con lui su queste cose“. Lo ha scritto sul suo profilo twitter, Paul Pogba in merito alle accuse di razzismo rivolte a Zlatan Ibrahimovic, protagonista di un acceso litigio in campo con Romelu Lukaku nel finale di primo tempo di Inter-Milan. Lo stesso Ibra si è difeso in giornata con un post sui social: “Siamo tutti uguali, il razzismo non fa parte del mio mondo“. Le accuse di razzismo non sono state rivolte da Romelu Lukaku che dopo l’episodio di ieri si è chiuso nel silenzio e ha semplicemente postato una foto dell’esultanza nerazzurra. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “? Mi ama tantissimo quindi penso siache potrei definire, Dai, non scherzate con lui su queste cose“. Lo ha scritto sul suo profilo twitter, Paulin merito alle accuse di razzismo rivolte a, protagonista di un acceso litigio in campo con Romelu Lukaku nel finale di primo tempo di Inter-Milan. Lo stesso Ibra si è difeso in giornata con un post sui social: “Siamo tutti uguali, il razzismo non fa parte del mio mondo“. Le accuse di razzismo non sono state rivolte da Romelu Lukaku che dopo l’episodio di ieri si è chiuso nel silenzio e ha semplicemente postato una foto dell’esultanza nerazzurra. SportFace.

