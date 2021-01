Piazza San Carlo, Appendino condannata: “I fatti di quel giorno sono un dolore che porterò sempre con me, pago il gesto folle dei rapinatori” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Ovviamente accetto e rispetto la decisione del giudice, soprattutto per il ruolo istituzionale che ricopro, ma non posso non nascondere una certa amarezza perché c’è un sindaco che paga il gesto folle di alcuni ragazzi già condannati in appello. quello che è accaduto è un dolore che porto con me e così lo fa la città, i processi non incidono sull’aspetto personale. Attendiamo le motivazioni ma sicuramente procederemo con l’Appello”. Così Chiara Appendino, sindaca di Torino, condannata oggi in tribunale a Torino nella sentenza di primo grado per il processo sui fatti di Piazza San Carlo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Ovviamente accetto e rispetto la decisione del giudice, soprattutto per il ruolo istituzionale che ricopro, ma non posso non nascondere una certa amarezza perché c’è un sindaco che paga ildi alcuni ragazzi già condannati in appello.lo che è accaduto è unche porto con me e così lo fa la città, i processi non incidono sull’aspetto personale. Attendiamo le motivazioni ma sicuramente procederemo con l’Appello”. Così Chiara, sindaca di Torino,oggi in tribunale a Torino nella sentenza di primo grado per il processo suidiSan. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

c_appendino : Come sapete, ho sempre cercato di comunicare con tutti voi in modo diretto e sincero. E così voglio fare anche sull… - fattoquotidiano : Torino, la sindaca Appendino condannata a un anno e sei mesi per i fatti di piazza San Carlo - MediasetTgcom24 : Torino, Piazza San Carlo: condannata sindaca Appendino - Matteo67 : RT @DSantanche: #Appendino condannata a 1 anno e 6 mesi per la tragedia di Piazza San Carlo. Seconda sentenza avversa. I manettari a 5Stell… - ALisimberti : RT @ItaliaOggi: Torino, la sindaca Appendino condannata per i fatti di Piazza San Carlo -