"Performing Italy" dà voce ai nuovi italiani (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'attrice e danzatrice Bintou Ouattara, una tra i sette protagonisti di "Performing Italy". Sette giovani teatranti italiani con un passato migratorio – prima o seconda generazione – condividono storie, percorsi artistici e progetti futuri, in sette video-ritratti in lingua italiana con sottotitoli inglesi commissionati dall'Istituto italiano di cultura di Londra. Performing Italy, a cura di Margherita Laera della University of Kent, con Alberto Lasso, Oliviero Ponte di Pino e Carla Peirolero, indagine sugli effetti fecondi della migrazione sulle nostre scene, è fino al 4 marzo sul canale vimeo dell'Istituto.Info: iiclondra.esteri.it/iic londra/it/

