“Perché Tommaso lo ha fatto”. Lite Salemi-Zorzi, spunta la foto che ‘incastra’ Giulia: cosa è saltato fuori (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Finita la diretta di lunedì 25 gennaio, una puntata ricchissima di colpi di scena, che ha decretato anche la prima finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip (la modella brasiliana Dayane Mello) per i concorrenti la notte è proseguita con un acceso scambio di commenti che ha rivelato vecchie ruggini per gli ultimi sviluppi delle dinamiche di gioco. In particolare è stato fuoco e fiamme il faccia a faccia tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, quest’ultima accusata di non aver fatto il nome dell’amico influencer tra i papabili finalisti con la motivazione “tanto tu ci saresti arrivato alla finale”. Anche Pierpaolo Pretelli, ‘fidanzato’ della Salemi, ha deciso di dare una possibilità ad Andrea Zenga e non a Tommy. Per questo motivo, in una diretta social, anche Elisabetta ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Finita la diretta di lunedì 25 gennaio, una puntata ricchissima di colpi di scena, che ha decretato anche la prima finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip (la modella brasiliana Dayane Mello) per i concorrenti la notte è proseguita con un acceso scambio di commenti che ha rivelato vecchie ruggini per gli ultimi sviluppi delle dinamiche di gioco. In particolare è stato fuoco e fiamme il faccia a faccia tra, quest’ultima accusata di non averil nome dell’amico influencer tra i papabili finalisti con la motivazione “tanto tu ci saresti arrivato alla finale”. Anche Pierpaolo Pretelli, ‘fidanzato’ della, ha deciso di dare una possibilità ad Andrea Zenga e non a Tommy. Per questo motivo, in una diretta social, anche Elisabetta ...

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - ziaaLai : Ovviamente Giulia non perde occasione per mettere in mezzo Francesco con Tommaso. Non so se è perché soffre la prof… - sofy802 : Tommaso ridicolo ...scusate ma ha dimostrato di essere ridicolo e bambino ! Poco rispetto per i fan perché lui si s… - DiGregorelli : Pier: perché tommaso non esce? INDOVINA COGLIONE GIUDA #GFVIP #gregorelli #tzvip - _bwandering : Tommaso così scocciato anche perché a mandarlo è proprio Matteo #gfvip -

