Perché Sabrina Ferilli non ha avuto figli? Il retroscena Sabrina Ferilli non ha avuto figli nella sua vita, nonostante due matrimoni. Il Perché? Ecco, lo ha spiegato lei stessa Sabrina Ferilli è felicemente sposata con Flavio Catteneo, un manager affermato ed anche abbastanza famoso nell'ambiente, il loro matrimonio va a gonfie vele e non sono mai spuntate fuori delle voci sulla loro vita privata che parlassero di 'problemi' di alcun tipo. Prima, la stupenda attrice è stata legata ad Andrea Perone. Si è sposata con lui dopo un fidanzamento di 8 anni. Poi, il matrimonio naufragò dopo appena due anni a causa di un presunto tradimento da parte di lui. Attrice pazzesca, straordinaria, bellissima.

