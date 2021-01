Perché la seconda dose di vaccino anti COVID provoca più reazioni? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Qualche tempo fa Ilaria Capua, direttrice del centro ‘One Health’ dell’università della Florida, intervistata nella trasmissione “L’aria di domenica” de La 7, spiegava che “i vaccini sono sicuri”: sono “vaccini sofisticati, di ultima generazione”, che “massimizzano la risposta dell’organismo e minimizzano i potenziali effetti collaterali”. Sono inoltre “talmente affinati che aggiungono un livello di sicurezza maggiore Perché non portano con sé componenti”. Se per la prima dose sono sono stati registrati effetti collaterali come mal di testa e dolori muscolari, oggi Repubblica spiega perchè all’assunzione della seconda si verificano più reazioni, comunque transitorie e di breve durata: Con la prima somministrazione si stimola il sistema immunitario a reagire contro il virus (o meglio contro le sue proteine, prodotte ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Qualche tempo fa Ilaria Capua, direttrice del centro ‘One Health’ dell’università della Florida, intervistata nella trasmissione “L’aria di domenica” de La 7, spiegava che “i vaccini sono sicuri”: sono “vaccini sofisticati, di ultima generazione”, che “massimizzano la risposta dell’organismo e minimizzano i potenziali effetti collaterali”. Sono inoltre “talmente affinati che aggiungono un livello di sicurezza maggiorenon portano con sé componenti”. Se per la primasono sono stati registrati effetti collaterali come mal di testa e dolori muscolari, oggi Repubblica spiega perchè all’assunzione dellasi verificano più, comunque transitorie e di breve durata: Con la prima somministrazione si stimola il sistema immunitario a reagire contro il virus (o meglio contro le sue proteine, prodotte ...

