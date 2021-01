Perché la prossima estate non potremo andare al mare (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La stagione estiva sarebbe fortemente in dubbio, almeno a sentire alcuni esperti nazionali che proprio non ci credono. Quest’estate non sarà come le altre, non sarà nemmeno come l’ultima trascorsa tra mille incertezze, dubbi e quant’altro, ma che comunque ha visto tutti o quasi fare ciò che volevano, tra mare, montagna, lago e mete varie. Andrea Crisanti è perentorio, quest’anno niente di ciò che si è visto lo scorso anno potrà accadere. Quest’anno ci saranno le zone colorate, almeno fino a settembre ottobre. Poi al massimo si potrà godere degli effetti del vaccino e le cose cambieranno, forse. Il docente di virologia e microbiologia all’università di Padova ha spiazzato insomma tutti. Nessuno immaginava, nelle più rosee aspettative, di restare a casa nel corso di tutta l’estate, zone colorate permettendo. Ed invece ... Leggi su chenews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La stagione estiva sarebbe fortemente in dubbio, almeno a sentire alcuni esperti nazionali che proprio non ci credono. Quest’non sarà come le altre, non sarà nemmeno come l’ultima trascorsa tra mille incertezze, dubbi e quant’altro, ma che comunque ha visto tutti o quasi fare ciò che volevano, tra, montagna, lago e mete varie. Andrea Crisanti è perentorio, quest’anno niente di ciò che si è visto lo scorso anno potrà accadere. Quest’anno ci saranno le zone colorate, almeno fino a settembre ottobre. Poi al massimo si potrà godere degli effetti del vaccino e le cose cambieranno, forse. Il docente di virologia e microbiologia all’università di Padova ha spiazzato insomma tutti. Nessuno immaginava, nelle più rosee aspettative, di restare a casa nel corso di tutta l’, zone colorate permettendo. Ed invece ...

