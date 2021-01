Perché gli uomini passano così tanto tempo in bagno? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ci sono uomini che passano moltissimo tempo in bagno, ma cosa faranno tutto quel tempo nella toilette, te lo sei mai chiesto? Ci sono uomini di cui ti dimentichi non appena varcano la soglia del bagno, una volta entrati ed essersi accomodati li vedrai riapparire solo molto tempo dopo. E’ un classico, pensavi fosse uscito L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ci sonochemoltissimoin, ma cosa faranno tutto quelnella toilette, te lo sei mai chiesto? Ci sonodi cui ti dimentichi non appena varcano la soglia del, una volta entrati ed essersi accomodati li vedrai riapparire solo moltodopo. E’ un classico, pensavi fosse uscito L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

borghi_claudio : Scusate @Ariachetira ma perchè ogni volta si parla dei 200 miliardi come se la parte prestiti e la parte a fondo pe… - trash_italiano : E per quelli che dicono 'eh ma anche gli altri anni succedeva'... probabile! Quest'anno è semplicemente più evident… - La7tv : #dimartedi Recovery plan, Matteo #Salvini: 'I soldi a prestito del Recovery plan, da restituire con gli interessi,… - stedeaz : RT @ilfoglio_it: Ibra, Lukaku e gli ultras dell’indignazione permanente. Un derby non è una gara di bon ton (e dire “voodoo” non è razzismo… - formulafiore : livello di stupidità: mi ricordo che gli accordi sul nucleare si chiamano salt perchè salt tu che salt io -

Ultime Notizie dalla rete : Perché gli Governo: Renzi, 'crisi ora perchè o risolviamo adesso problemi o sarà declino' Affaritaliani.it