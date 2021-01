“Per tornare più forte di prima”. L’annuncio del volto tv, la foto dall’ospedale dopo l’intervento (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Nuovo look per la prossima Milano Fashion Week. Un piccolo ritocco necessario alla mia gambina sinistra per tornare a camminare, correre e ballare più forte di prima. E poi ero nelle mani giuste, quelle del mitico prof. Randelli e del suo staff a cui sono infinitamente grata”. E ancora: “La nostra capacità di reagire agli eventi determina la strada da percorrere, la rende più o meno semplice! Questo l’ho già imparato 15 anni fa e ne faccio tesoro, oggi più che mai!”. Così l’atleta e volto della televisione, quando partecipò al programma Ballando con le stelle appassionò il pubblico, i giudici e si aggiudicò l’edizione, ha parlato sui social dell’intervento chirurgico a cui si è sottoposta al Centro Traumatologico Ortopedico di Milano.



