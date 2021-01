Per Italia Viva sarà il Pd a far saltare Conte (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La speranza, anzi quasi la convinzione, che alla fine sarà il Partito democratico a scaricare Giuseppe Conte. Italia Viva fa il suo gioco e in ambienti renziani sono sempre più sicuri che i ‘Responsabili’, nonostante la formazione del nuovo gruppo al Senato, non regaleranno numeri tali da poter dare il via libera al governo Conte ter. Quindi Renzi si sente centrale e disputa questa partita provando a sparigliare le carte e soprattutto a spaccare i due partiti ex alleati. Dall’ex ministro Teresa Bellanova viene fatto il nome di Luigi Di Maio come futuro premier. Il Movimento 5 Stelle intravede la trappola: “Siamo compatti intorno alla figura di Giuseppe Conte ma è evidente che, da fuori, qualcuno sta cercando di dividerci”. Poco più tardi Maria Elena Boschi propone Paolo Gentiloni, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La speranza, anzi quasi la convinzione, che alla fineil Partito democratico a scaricare Giuseppefa il suo gioco e in ambienti renziani sono sempre più sicuri che i ‘Responsabili’, nonostante la formazione del nuovo gruppo al Senato, non regaleranno numeri tali da poter dare il via libera al governoter. Quindi Renzi si sente centrale e disputa questa partita provando a sparigliare le carte e soprattutto a spaccare i due partiti ex alleati. Dall’ex ministro Teresa Bellanova viene fatto il nome di Luigi Di Maio come futuro premier. Il Movimento 5 Stelle intravede la trappola: “Siamo compatti intorno alla figura di Giuseppema è evidente che, da fuori, qualcuno sta cercando di dividerci”. Poco più tardi Maria Elena Boschi propone Paolo Gentiloni, ...

