Per il commissario Ue al Bilancio, se si va a elezioni il Recovery è a rischio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'Italia deve risolvere la crisi politica «nel giro di qualche giorno», evitando le urne. Perché una situazione di incertezza o una campagna elettorale finirebbe per «distrarre» i politici con «conseguenze molto gravi» per il Recovery Plan. Lo dice alla Stampa Johannes Hahn, commissario europeo con la delega al Bilancio, che ha in mano la gestione dei fondi del programma Next Generation Eu. «Ciò che sta succedendo in Italia è decisamente spiacevole, oltre che irresponsabile», dice Hahn. «In una situazione come quella che stiamo vivendo, tutte le forze politiche ragionevoli, di governo e di opposizione, dovrebbero lavorare per superare la difficoltà». E invece «gli sviluppi del vostro Paese sono preoccupanti. Dall'altro lato, però, sono fiducioso: l'Italia – a differenza di altri Paesi – ha molta esperienza nel gestire le crisi di ...

