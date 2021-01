Pensioni, dopo l'allarme arrivano le rassicurazioni di Tridico: il buco da 16 mld sarà ripianato presto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sulla tenuta delle Pensioni emergono nuove prese di posizione da parte del presidente Inps Pasquale Tridico. L'economista ha replicato ai dati emersi dagli ultimi rilievi di bilancio dell'ente pubblico, spiegando che la situazione resta sotto controllo perché lo Stato garantirà comunque il pagamento degli assegni e delle altre prestazioni in essere. La questione ha preso forma dopo la constatazione del peso derivante dalle misure di sostegno resesi necessarie per far fronte alla pandemia. Il coronavirus non ha infatti provocato solo un'emergenza sanitaria, ma ha scatenato anche una delle peggiori crisi economiche e lavorative degli ultimi anni. Con la conseguenza di creare un buco potenziale da 16 miliardi di euro nelle casse dell'Istituto pubblico di previdenza. Una problematica posta dal presidente del CIV Inps ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sulla tenuta delleemergono nuove prese di posizione da parte del presidente Inps Pasquale. L'economista ha replicato ai dati emersi dagli ultimi rilievi di bilancio dell'ente pubblico, spiegando che la situazione resta sotto controllo perché lo Stato garantirà comunque il pagamento degli assegni e delle altre prestazioni in essere. La questione ha preso formala constatazione del peso derivante dalle misure di sostegno resesi necessarie per far fronte alla pandemia. Il coronavirus non ha infatti provocato solo un'emergenza sanitaria, ma ha scatenato anche una delle peggiori crisi economiche e lavorative degli ultimi anni. Con la conseguenza di creare unpotenziale da 16 miliardi di euro nelle casse dell'Istituto pubblico di previdenza. Una problematica posta dal presidente del CIV Inps ...

