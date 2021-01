Pd | “Proviamo con Conte” | ma rilancio Renzi crea allarme E si pensa al “piano B”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Adesso al "B" che tutti nella maggioranza negano bisognerà cominciare are. Matteonon molla la presa, il leader di Iv non mette veti su Giuseppe, come fa ripetere ai suoi in continuazione, ma colpisce con violenza proprio il pilastro sul quale il premier dimissionario vuole costruire il suo terzo mandato, quel gruppo di "responsabili" messo su in Parlamento con parecchia fatica. Un gruppo che ha lo scopo dichiarato di rendere marginale il peso di Matteonell'eventuale nuovo governo, anche se al momento l'unico vero nuovo arrivo è quello di Luigi Vitali, Fi, che proprio in serata ha annunciato la decisione di unirsi ai responsabili. Il leader di Iv non esclude il sostegno a un "-ter", lascia una porta aperta, ma di fatto sferra una nuova offensiva in ...