Patrizia Rossetti, durissimo attacco a Maria Teresa Ruta: “Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality” e Guenda Goria “Ma se tu …” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Patrizia Rossetti è sulla scena da tantissimo tempo e, negli anni, ha condotto numerose trasmissioni di successo, anche da sola o in co conduzione. Patrizia Rossetti piaceva molto al grande pubblico ed era seguita e apprezzata per i suoi modi semplici che la facevano apparire molto vicina a chi la seguiva da casa. Poi, da un certo momento in poi, non le è stato affidato più alcun programma televisivo da condurre ma le sue apparizioni in tv si sono limitate solo alla pubblicità dei materassi. E questo continua ormai da tantissimo tempo. Recentemente, però, è circolata voci che le è stato offerto di partecipare, come concorrente “All’isola dei famosi” ma lei ha risposto con un No secco. Patrizia Rossetti attacca Maria Teresa ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 27 gennaio 2021)è sulla scena da tantissimo tempo e, negli anni, ha condotto numerose trasmissioni di successo, anche da sola o in co conduzione.piaceva molto al grande pubblico ed era seguita e apprezzata per i suoi modi semplici che la facevano apparire molto vicina a chi la seguiva da casa. Poi, da un certo momento in poi, non le è stato affidato più alcun programma televisivo da condurre ma le sue apparizioni in tv si sono limitate solo alla pubblicità dei. E questo continua ormai da tantissimo tempo. Recentemente, però, è circolata voci che le è stato offerto di partecipare, come concorrente “All’isola dei famosi” ma lei ha risposto con un No secco.attacca...

francyughi99 : RT @mariahsbubble: Maria Teresa Ruta nelle ultime 24 ore: - ha mandato in breakdown Alba Parietti, Patrizia Rossetti e Matilde Brandi - ha… - giuliaprivato : RT @GPasqui: Patrizia Rossetti non farà l'Isola dei Famosi: 'Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality' - MTR29971489 : RT @mariahsbubble: Cosa accomuna Matilde Brandi, Alba Parietti, Samantha De Grenet, Filippo Nardi, Patrizia Rossetti e Cecilia Capriotti? h… - pashqual : RT @mariahsbubble: Cosa accomuna Matilde Brandi, Alba Parietti, Samantha De Grenet, Filippo Nardi, Patrizia Rossetti e Cecilia Capriotti? h… - accountconlaR : RT @mariahsbubble: Cosa accomuna Matilde Brandi, Alba Parietti, Samantha De Grenet, Filippo Nardi, Patrizia Rossetti e Cecilia Capriotti? h… -