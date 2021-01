Patrizia Reggiani svela cosa pensa di Lady Gaga che la interpreterà in un film (Di mercoledì 27 gennaio 2021) A novembre al cinema arriverà Gucci, il nuovo film di Ridley Scott che parlerà dell’omicidio di Maurizio Gucci, nipote del noto stilista e fondatore della maison Guccio Gucci. Nel cast oltre Lady Gaga che vestirà i panni di Patrizia Reggiani che nel 1995 è stata condannata a 29 anni (poi ridotti a 26 in appello) per aver orchestrato l’assassinio dell’ex marito, ci sono anche Robert De Niro, Jared Leto, Adam Driver, Al Pacino, Jack Huston, Reeve Carney e la new entry Jeremy Irons: in tutto 6 premi Oscar. Ridley Scott dirigerà da una sceneggiatura di Roberto Bentivegna, basata sul libro di Sara Gay Forden, The House Of Gucci: A Sensational Story Of Murder, Madness, Glamour And Greed. Intervistata da Novella 2000, Patrizia Reggiani – ora on demand su Discovery+ col ... Leggi su biccy (Di mercoledì 27 gennaio 2021) A novembre al cinema arriverà Gucci, il nuovodi Ridley Scott che parlerà dell’omicidio di Maurizio Gucci, nipote del noto stilista e fondatore della maison Guccio Gucci. Nel cast oltreche vestirà i panni diche nel 1995 è stata condannata a 29 anni (poi ridotti a 26 in appello) per aver orchestrato l’assassinio dell’ex marito, ci sono anche Robert De Niro, Jared Leto, Adam Driver, Al Pacino, Jack Huston, Reeve Carney e la new entry Jeremy Irons: in tutto 6 premi Oscar. Ridley Scott dirigerà da una sceneggiatura di Roberto Bentivegna, basata sul libro di Sara Gay Forden, The House Of Gucci: A Sensational Story Of Murder, Madness, Glamour And Greed. Intervistata da Novella 2000,– ora on demand su Discovery+ col ...

