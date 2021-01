Patrick Zaki, l’1 febbraio l’udienza per il rinnovo della detenzione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – L’udienza per il rinnovo della detenzione cautelare di Patrick Zaki davanti alla Corte penale avra’ luogo lunedi’ 1 febbraio. Lo rende noto la pagina Facebook ‘Patrick Libero’, ricordando che la detenzione dello studente egiziano dell’Universita’ di Bologna e’ stata rinnovata per 15 giorni dopo la sua ultima seduta del 17 gennaio. “Continuiamo a sperare che venga rilasciato il piu’ presto possibile- scrivono i responsabili della campagna- in modo che possa tornare dalla sua famiglia e all’universita’, dopo essere stato arrestato arbitrariamente quasi un anno fa, il 7 febbraio 2020”. Leggi su dire (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – L’udienza per il rinnovo della detenzione cautelare di Patrick Zaki davanti alla Corte penale avra’ luogo lunedi’ 1 febbraio. Lo rende noto la pagina Facebook ‘Patrick Libero’, ricordando che la detenzione dello studente egiziano dell’Universita’ di Bologna e’ stata rinnovata per 15 giorni dopo la sua ultima seduta del 17 gennaio. “Continuiamo a sperare che venga rilasciato il piu’ presto possibile- scrivono i responsabili della campagna- in modo che possa tornare dalla sua famiglia e all’universita’, dopo essere stato arrestato arbitrariamente quasi un anno fa, il 7 febbraio 2020”.

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki Egitto, il caso di Patrick Zaki: la Toscana chiede la scarcerazione del ricercatore LA NAZIONE Zaki: prorogata scadenza contest 'Free Patrick' al 29/1

C'è ancora tempo per presentare un poster (formato 50x70 centimetri) in favore della liberazione di Patrick Zaki, il giovane studente dell'Università di Bologna detenuto da quasi un anno in Egitto per ...

Zaki: attivisti, il primo febbraio la prossima udienza

Si terrà il primo febbraio la prossima udienza sulla custodia cautelare in carcere di Patrick Zaki. Lo segnala la pagina Facebook "Patrick Libero" a conferma di indiscrezioni in circolazione al Cairo.

C'è ancora tempo per presentare un poster (formato 50x70 centimetri) in favore della liberazione di Patrick Zaki, il giovane studente dell'Università di Bologna detenuto da quasi un anno in Egitto per ...Si terrà il primo febbraio la prossima udienza sulla custodia cautelare in carcere di Patrick Zaki. Lo segnala la pagina Facebook "Patrick Libero" a conferma di indiscrezioni in circolazione al Cairo.