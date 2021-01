Pascale | intervento unico al mondo | ricostruito condotto urinario dopo tumore

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Asportazione robotica di vescica e prostata, ricostruzione dele impianto di protesi peniena. Tutto in un solo. Il paziente, 53 anni, è tornato ieri a casa e sta bene, assicura l’equipe del Dipartimento di Urologia del, diretta da Sisto Perdonà che ha eseguito l’eccezionalechirurgico. Eccezionale e, in letteratura scientifica internazionale non se ne registrano altri simili. L’è durato cinque ore durante le quali al paziente, affetto da un grave, sono state asportate vescica e prostata, ricostruita, usando un segmento del suo intestino, una derivazione urinaria, e contestualmente gli è stata impiantata una protesi idraulica tri-componente del ...