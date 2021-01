Partito Gay contro Ibrahimovic a Sanremo: “Si è distinto per episodi di razzismo” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Ibrahimovic espulso per le offese razziste a suon di `vodoo´ e `madri´, durante il derby Inter-Milan di Coppa Italia, e previsto come maxi ospite al festival Sanremo chiediamo alla Rai ed al conduttore Amadeus di cancellare la sua presenza al festival. Non è accettabile portare come modello all’evento più visto in Italia un calciatore che si è distinto per episodi di razzismo, attendiamo subito una posizione chiara da parte della Rai“. È questa la richiesta di Fabrizio Marrazzo, portavoce di Partito Gay per i diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale, in merito alla presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo. Lo svedese è stato travolto dal vortice delle critiche a seguito del battibecco piuttosto animato con Romelu Lukaku durante ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) “espulso per le offese razziste a suon di `vodoo´ e `madri´, durante il derby Inter-Milan di Coppa Italia, e previsto come maxi ospite al festivalchiediamo alla Rai ed al conduttore Amadeus di cancellare la sua presenza al festival. Non è accettabile portare come modello all’evento più visto in Italia un calciatore che si èperdi, attendiamo subito una posizione chiara da parte della Rai“. È questa la richiesta di Fabrizio Marrazzo, portavoce diGay per i diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale, in merito alla presenza di Zlatanal Festival di. Lo svedese è stato travolto dal vortice delle critiche a seguito del battibecco piuttosto animato con Romelu Lukaku durante ...

streamwallsguys : @labisteccona unx ragazzx (non so da dove sia partito tutto)ha twittato dicendo che lou è gay(lo è ma non siete pro… - MarrazzoFab : Chiediamo alla #Rai ed al conduttore #Amadeus di cancellare la sua presenza al festival. #ChiSeNonNoi #PartitoGay… - biscottoverde : Forse il vero problema per cui non sono un buon partito è perché non so fare le foto né mi piace farmi fotografare,… - GBebudi : ' PARTITO ISLAMICO EUROPEO ' Il potere assoluto Appartiene Al Mondo del Proletariato: L'identità di un paese si pu… - Keynesblog : @Noviolenzadonne @PMO_W E guarda, non solo ho amici gay, ma ero iscritto ad un partito guidato da un gay. -

Ultime Notizie dalla rete : Partito Gay Partito gay: Lgbt maltrattati, nessun sostegno ai giovani Redattore Sociale Social, politica e preti lanciano la campagna “Via Ibra da Sanremo”

Le frasi razziste che Zlatan avrebbe rivolto a Lukaku nel derby di ieri sera hanno scatenato una campagna per spingere la Rai a revocare allo svedese l’invito come ospite fisso al Festival ...

Tanti anni di errori, ma oggi Joe Biden è cambiato

Ma se Joe Biden è oggi l’uomo politico che una buona parte di mondo guarda con speranza, possiamo dire che non è sempre stato così. Infatti per arrivare da democratico illuminato fino alla Casa Bianca ...

Le frasi razziste che Zlatan avrebbe rivolto a Lukaku nel derby di ieri sera hanno scatenato una campagna per spingere la Rai a revocare allo svedese l’invito come ospite fisso al Festival ...Ma se Joe Biden è oggi l’uomo politico che una buona parte di mondo guarda con speranza, possiamo dire che non è sempre stato così. Infatti per arrivare da democratico illuminato fino alla Casa Bianca ...