Parigi Haute Couture PE 2021 | da Fendi trionfano Demi Moore | Kate Moss e Naomi Campbell

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) E al terzo giorno diPE, arriva. Con una parata di top, e anche una ospite speciale: ad aprire la sfilata c’è infatti, 58 anni, seguita da Christy Turlington,e, in gran finale,con la sua inconfondibile falcata. Ma ci sono anche Lila, Bella Hadid e Cara Delevingne. In un incontro tra passato e presente. E contro quel cliché, per qualcuno ancora difficile da superare, che le passerelle siano “cosa da sole giovani”.PE: i ...