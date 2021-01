Pappano sul podio di Santa Cecilia per raccontare in musica storia del profeta Elia secondo Mendelssohn

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Antoniotorna alla guida dell'Orchestra e del Coro dell' Accademia di- in diretta su Rai Radio Tre e in live streaming su RaiPlay, venerdì 29 gennaio 2021 alle ore 20,30 - con l'...

sgabellovic : @Enrico_ds27 La cosa forte è che rompono il cazzo sul rinnovo di Dybala, su quanto si pappano questo e Ramsey raramente si espongono. -

Ultime Notizie dalla rete : Pappano sul

Agenzia ANSA

Antonio Pappano torna alla guida dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia di Santa Cecilia - in diretta su Rai Radio Tre e in live streaming su RaiPlay, ...Antonio Pappano sul podio di Santa Cecilia per dirigere Orchestra e Coro nell'oratorio Elias di Felix Mendelssohn-Bartholdy eseguito nella versione tedesca di Julius Schubring. (ANSA) ...