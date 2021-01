Palozzi | interrogazione su criticità nei pronto soccorso

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma – “Siamo molto preoccupati per quanto sta accadendo neidegli ospedali della Capitale d’Italia, ma non solo. Cronache mediatiche e segnalazioni cittadine, infatti, raccontano di numerosi utenti in attesa di ricovero ogni giorno o costretti ad aspettare ore prima di essere visitati nei Ps.” “Una situazione precaria che si ripete con allarmante sistematicita’, alla quale l’amministrazione Zingaretti non ha mai saputo porre rimedio definitivo e che acquista contorni preoccupanti anche e soprattutto quest’anno di emergenza pandemica.” “Possiamo comprendere che tutto questo non sia semplice da gestire ma sollecitiamo la Regione Lazio a pensare che non ci si ammala solo di Coronavirus e che e’ necessario rinforzare tutta la rete territoriale e sanitaria No Covid.” “Per questa ragione, abbiamo deciso di depositare una specifica ...