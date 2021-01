Palermo: ragazza morta nel burrone, appello della famiglia agli amici 'Chi sa parli' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Palermo, 27 gen.(Adnkronos) - Un appello agli amici di Roberta Siragusa, la ragazza di 17 anni uccisa a Caccamo (Palermo), è stato lanciato dai legali della famiglia. In una nota gli avvocati Giuseppe Canzone e Sergio Burgio, si rivolgono a chi può avere delle "informazioni", perché "comunichino immediatamente, ai carabinieri qualsiasi particolare o fatto, verificatosi anche prima della tragedia, che possa aiutare gli investigatori". "Anche circostanze apparentemente ininfluenti, potrebbero rivelarsi importanti per il raggiungimento dell'unico obiettivo comune, la verità", dicono. Fanno anche sapere che i genitori e i parenti della ragazza ritengono di "non rilasciare interviste, in questi momenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021), 27 gen.(Adnkronos) - Undi Roberta Siragusa, ladi 17 anni uccisa a Caccamo (), è stato lanciato dai legali. In una nota gli avvocati Giuseppe Canzone e Sergio Burgio, si rivolgono a chi può avere delle "informazioni", perché "comunichino immediatamente, ai carabinieri qualsiasi particolare o fatto, verificatosi anche primatragedia, che possa aiutare gli investigatori". "Anche circostanze apparentemente ininfluenti, potrebbero rivelarsi importanti per il raggiungimento dell'unico obiettivo comune, la verità", dicono. Fanno anche sapere che i genitori e i parentiritengono di "non rilasciare interviste, in questi momenti ...

icemastromatteo : RT @akakarolina: Dopo un litigio Roberta si è data fuoco. Oh se voleva salvarla! Ma è svenuto, e quando si è ripreso era morta. Un ergastol… - umpkket : RT @akakarolina: Dopo un litigio Roberta si è data fuoco. Oh se voleva salvarla! Ma è svenuto, e quando si è ripreso era morta. Un ergastol… - akakarolina : Dopo un litigio Roberta si è data fuoco. Oh se voleva salvarla! Ma è svenuto, e quando si è ripreso era morta. Un e… - blogsicilia : Una candela per Roberta, Caccamo ricorda la ragazza uccisa tanta barbarie - - infoitinterno : Palermo, ragazza morta. Pm: 'Morreale incline al delitto'. Un'amica: 'La picchiava' -