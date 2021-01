Pagelle Lazio, Acerbi ruggisce, Hoedt deleterio. Reina regala speranze (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Reina 6,5 Non può nulla su Djimsiti e Malinovski, cerca il miracolo su Miranchuk. Blocca il rigore di Zapata e offre l'ultima speranza. Guerriero. PATRIC 5 Un giallo inutile in mediana. Perde la ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 gennaio 2021)6,5 Non può nulla su Djimsiti e Malinovski, cerca il miracolo su Miranchuk. Blocca il rigore di Zapata e offre l'ultima speranza. Guerriero. PATRIC 5 Un giallo inutile in mediana. Perde la ...

