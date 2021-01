Pagelle Atalanta-Lazio 3-2 | voti e tabellino Coppa Italia

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le, ie ildi3-2, match dei quarti di finale di2020/2021. Succede di tutto nel primo tempo. La formazione di Gasperini sfrutta un errore di Muriqi per passare in vantaggio dopo 6? con un gol di Djimsiti. Ma è proprio l’ex Fenerbahce a dare il via alla rimonta momentanea biancoceleste: Acerbi crossa e Muriqi di testa batte Gollini che poi è battuto successivamente anche dal difensore azzurro protagonista di una incursione in area conclusa col tiro del 2-1. Prima del 45? l’pareggia: Muriel serve Malinovskyi che col mancino firma il 2-2. Ma lo spettacolo non manca nemmeno nella ripresa. Al 54? l’resta in dieci (fallo di Palomino su Lazzari in una chiara occasione da ...