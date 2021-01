Paga in contanti l'impresa di costruzioni per i lavori, ora rischia di perdere la casa (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Visited 567 times, 591 visits today) Notizie Simili: All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… I 10 film da vedere su Amazon Prime Video Presentato il programma della Lista civica Tempio&... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Visited 567 times, 591 visits today) Notizie Simili: All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… I 10 film da vedere su Amazon Prime Video Presentato il programma della Lista civica Tempio&...

ReNudo86 : @Pgreco_ Ma se lasciassero anche un coupon con uno sconto del 10% per chi paga in contanti. ???? - Genovese_Marta_ : @fearlesskvm Secondo me è quello che quando paga in contanti finisce per dover usare le monetine e sclerare per trovare quelle giuste - Axelgb2016 : RT @fpugliese_conad: Carte e POS non sostituiranno mai il contante fino a quando non saranno convenienti sia per chi paga sia per chi vende… - fpugliese_conad : Carte e POS non sostituiranno mai il contante fino a quando non saranno convenienti sia per chi paga sia per chi ve… - UCanaglia : @HuffPostItalia Esattamente chi li paga? Immagino solo contanti -

Ultime Notizie dalla rete : Paga contanti Olbia, paga in contanti l'impresa di costruzioni, le chiedono di nuovo i soldi Gallura Oggi Lotteria scontrini: è ammessa anche la gift card o buono regalo?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le gift card sono ammesse alla lotteria solo se non pagate in contanti ...

Assicurazione su affitti,paga canone anche in caso morosità

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Arriva l'assicurazione sull'affitto con un portale che versa il canone, anche in caso di morosità. Zappyrent, piattaforma tecnologica per la gestione digitale delle locazioni, ...

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le gift card sono ammesse alla lotteria solo se non pagate in contanti ...(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Arriva l'assicurazione sull'affitto con un portale che versa il canone, anche in caso di morosità. Zappyrent, piattaforma tecnologica per la gestione digitale delle locazioni, ...