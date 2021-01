Ornella Muti, sua figlia Naike insegna la vulva art: "devi avere il pelo per farlo" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, sorprende i suoi follower su Instagram con un colpo d'arte: in un video insegna la vulva art e ci tiene a sottolineare che per realizzare i suoi quadri, è necessario avere il pelo. Madre e figlia insieme nel nome del'arte. O meglio, della vulva art: Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli hanno mostrato su Instagram come realizzare un quadro decisamente "femminile", tenendo a precisare che "le ragazze tutte depilate non possono farlo". "devi avere il pelo sennò non puoi fare la vulva art": che sia provocatorio o semplicemente ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 27 gennaio 2021)Rivelli,di, sorprende i suoi follower su Instagram con un colpo d'arte: in un videolaart e ci tiene a sottolineare che per realizzare i suoi quadri, è necessarioil. Madre einsieme nel nome del'arte. O meglio, dellaart:e suaRivelli hanno mostrato su Instagram come realizzare un quadro decisamente "femminile", tenendo a precisare che "le ragazze tutte depilate non possono". "ilsennò non puoi fare laart": che sia provocatorio o semplicemente ...

kazimmumcu : KADIN DELISI 1973 Paolo il caldo The Sensual Man / The Sensuous Sicilian Giancarlo Giannini Ornella Muti / Barbara… - duospanes : @AzzurraBarbuto Spiegalo anche a Ornella Muti...! - AllTypesTweet : RT @historyandfacts: Ornella Muti in Madrid, 1973. - banzaisolaro : RT @AzzurraBarbuto: Trovo la cosa disgustosa e terribilmente imbarazzante! Ornella Muti, bellissima donna, attrice scarsa, scarsa anche la… - Noovyis : (“Devi avere il pelo sennò non puoi fare la vulva art”: Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli ‘insegnano’ “l’arte… -