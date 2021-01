Ordine: “Il Napoli deve chiedersi cosa squadra, ambiente e società possono fare per il Napoli stesso” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il giornalista Franco Ordine, è intervenuto a radio Punto Nuovo dove ha parlato delle sue impressioni sulla questione Napoli e Gattuso “Io parto da questo presupposto. Di solito uno dei capi saldi della conduzione calcistica, un allenatore deve essere esonerato quando si toccano con mano due elementi: 1) uno che non ha più in pugno la squadra e 2) il calcio che lui professa non viene recepito. Esempio quest’ultimo con Giampaolo un anno fa. Nel caso del Napoli credo che non ci siano queste condizioni perché è certificato dal fatto che questa squadra abbia alti e bassi. Non è pensabile che quando ha alti non sia merito di nessuno e quando ha bassi sia solo colpa dell’allenatore. C’è sempre lo stesso allenatore, secondo me c’è dell’altro. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il giornalista Franco, è intervenuto a radio Punto Nuovo dove ha parlato delle sue impressioni sulla questionee Gattuso “Io parto da questo presupposto. Di solito uno dei capi saldi della conduzione calcistica, un allenatoreessere esonerato quando si toccano con mano due elementi: 1) uno che non ha più in pugno lae 2) il calcio che lui professa non viene recepito. Esempio quest’ultimo con Giampaolo un anno fa. Nel caso delcredo che non ci siano queste condizioni perché è certificato dal fatto che questaabbia alti e bassi. Non è pensabile che quando ha alti non sia merito di nessuno e quando ha bassi sia solo colpa dell’allenatore. C’è sempre loallenatore, secondo me c’è dell’altro. ...

