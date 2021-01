Oggi il giorno della memoria, il messaggio del Papa: "Non dimenticare perché può succedere un'altra volta" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il premier Conte: "Bisogna combattere i germi dell'antisemitismo". Molte le commemorazioni in ogni parte del Paese Leggi su repubblica (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il premier Conte: "Bisogna combattere i germi dell'antisemitismo". Molte le commemorazioni in ogni parte del Paese

Oggi ore 11.00, video intervista online di Walter Veltroni a Sami Modiano. Su Radio 24 servizi a approfondimenti sul Giorno della Memoria ...

I giusti dell'Alto Mugello. La storia di una famiglia ebrea salvata a Palazzuolo

Oggi, Giorno della Memoria, pubblichiamo, grazie al gruppo Meloni Production, il video di una storia riemersa dagli archivi solo di recente; dopo essere stata sepolta per lunghi decenni. Un filmato su ...

