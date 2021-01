Odegaard | “Seguo la Premier fin da bambino Mi è sempre piaciuto lo stile dell’Arsenal”

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo l’annuncio del suo arrivo in mattinata, Martinattraverso i canali ufficiali, ha espresso le sue prime parole da giocatore dei Gunners mostrando tutta la sua felicità e presentandosi ai nuovi tifosi: “Sin da quando sonoguardavo le partite diLeague. Penso sia il campionato più importante al mondo ed èstato un sogno per me giocarci. Mi èlodi giocoe tutto ciò che circonda il club. È un sogno che diventa realtà sotto molti aspetti». Foto: sito Arsenal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Anche l'Ajax è fra i club che si è interessato a Odegaard. Secondo quanto riportato da As la differenza è stata nelle condizioni, con l'Arsenal disposto a prendere il giocatore in prestito secco fino ...Il russo Kokorin può arrivare alla Fiorentina come vice-Vlahovic. Incontro decisivo fra Milan e Chelsea, a un passo dalla chiusura per Tomori ...