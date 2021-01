Nuovo governo, De Falco: serve ruolo di rilievo per Crisanti e Galli (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Gregorio De Falco, tra i fondatori del neonato gruppo degli Europeisti, è deciso a dare una svolta alla campagna di contrasto alla pandemia. Intervistato dai cronisti dell’Ansa, De Falco ha spiegato che quello che ci vuole è un ruolo più rilevante per gli scienziati, in primis Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, e Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova. A proposito dei programmi del Nuovo gruppo parlamentare, De Falco ha chiarito: “Credo sia opportuna la concretezza di una battaglia politica che parte dal contrasto alla pandemia“. Poi ha ribadito: “L’oggetto principale del programma è proprio il contrasto dell’emergenza sanitaria”. Il gruppo ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Gregorio De, tra i fondatori del neonato gruppo degli Europeisti, è deciso a dare una svolta alla campagna di contrasto alla pandemia. Intervistato dai cronisti dell’Ansa, Deha spiegato che quello che ci vuole è unpiù rilevante per gli scienziati, in primis Massimo, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, e Andrea, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova. A proposito dei programmi delgruppo parlamentare, Deha chiarito: “Credo sia opportuna la concretezza di una battaglia politica che parte dal contrasto alla pandemia“. Poi ha ribadito: “L’oggetto principale del programma è proprio il contrasto dell’emergenza sanitaria”. Il gruppo ...

nzingaretti : Con Conte per un nuovo governo chiaramente europeista e sostenuto da una base parlamentare ampia, che garantisca cr… - Linkiesta : Il premier si è finalmente dimesso. Proverà a farne un terzo, magari con Forza Italia, grazie alla sbornia presa d… - TgLa7 : 'Si è costituito oggi il nuovo gruppo parlamentare Europeisti Maie Centro democratico'. Lo ha comunicato in apertur… - GiovanniParato1 : RT @myrtamerlino: Se al termine delle #consultazioni dovesse nascere un nuovo governo giallo-rosso senza #Conte, chi vorreste vedere come P… - ACmcoppola : @Andrea_V_73 @Beatric09656317 @MaurilioVitto @sole24ore @lauranaka @Miti_Vigliero @elenamente3 @CalaminiciM… -