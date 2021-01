Nuove varianti Covid in Italia, Zaia «Il virus di marzo non c'è più, otto mutazioni in Veneto» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le Nuove varianti del coronavirus possono inficiare l'efficacia del vaccino contro il Covid? È una domanda a cui probabilmente daranno una risposta solo la scienza ed il tempo. Nel frattempo la comunità scientifica chiede soprattutto un monitoraggio che vada al di là dei test molecolari di screening sulla popolazione, ma che si passi ad una convinta strategia di sequenziamento dei virus. A spiegare il perché dell'esigenza è anche il governatore del Veneto. In una delle sue conferenze stampa in cui fa il punto della situazione sull'epidemia, Luca Zaia, ha infatti voluto chiarire, almeno dal suo punto di vista, un concetto: “Il virus di marzo non esiste più”. Variati Covid in Italia, la testimonianza ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ledel coronapossono inficiare l'efficacia del vaccino contro il? È una domanda a cui probabilmente daranno una risposta solo la scienza ed il tempo. Nel frattempo la comunità scientifica chiede soprattutto un monitoraggio che vada al di là dei test molecolari di screening sulla popolazione, ma che si passi ad una convinta strategia di sequenziamento dei. A spiegare il perché dell'esigenza è anche il governatore del. In una delle sue conferenze stampa in cui fa il punto della situazione sull'epidemia, Luca, ha infatti voluto chiarire, almeno dal suo punto di vista, un concetto: “Ildinon esiste più”. Variatiin, la testimonianza ...

