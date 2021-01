Nunzia De Girolamo, il siparietto ‘sexy’ con Massimo Giletti fa sorridere il pubblico tv (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Massimo Giletti, il siparietto con l’ex politica non passa inosservato. Si accendono le pagine di gossip per una cronaca rosa che stuzzica con ironia l’attenzione di tutti. L’ex parlamentare di Forza Italia si dice pronta a iniziare una nuova avventura televisiva dal titolo “Ciao Maschio”, in onda su Rai 1 a partire dal 13 febbraio. Il primo ospite sarà proprio il conduttore e lo anticipa così. La partecipazione a Ballando con le Stelle è riuscita a dare una ventata di novità nella vita di Nunzia De Girolamo che proprio nello studio di Oggi è un altro giorno su Rai 1 ha parlato raccontato del suo amore per Francesco Boccia e per la loro figlioletta, Gea: “A volte la vita ti fa delle sorprese straordinarie perché io oggi sono un’altra donna”. L’amore con il suo Francesco Boccia nasce in Parlamento e ne ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021), ilcon l’ex politica non passa inosservato. Si accendono le pagine di gossip per una cronaca rosa che stuzzica con ironia l’attenzione di tutti. L’ex parlamentare di Forza Italia si dice pronta a iniziare una nuova avventura televisiva dal titolo “Ciao Maschio”, in onda su Rai 1 a partire dal 13 febbraio. Il primo ospite sarà proprio il conduttore e lo anticipa così. La partecipazione a Ballando con le Stelle è riuscita a dare una ventata di novità nella vita diDeche proprio nello studio di Oggi è un altro giorno su Rai 1 ha parlato raccontato del suo amore per Francesco Boccia e per la loro figlioletta, Gea: “A volte la vita ti fa delle sorprese straordinarie perché io oggi sono un’altra donna”. L’amore con il suo Francesco Boccia nasce in Parlamento e ne ...

GiusCandela : Nunzia De Girolamo, il lancio di #ciaomaschio, la fase Irene Pivetti, Lucherini in commissariato, l'arrivo di Taral… - Cinguetterai : Dal 13/02 in seconda serata, #CiaoMaschio. Primi ospiti della De Girolamo saranno Massimo Giletti, Achille Lauro e… - LaGio___ : In che senso Lauro ospite nel nuovo programma di Nunzia De Girolamo mi sembra che l’unica tra noi due che sta facen… - genoa60 : @mondolugosi Ancora non mi spiego cosa una donna bella ed intelligente come Nunzia De Girolamo abbia visto in lui.. ???? - italianfirst2 : Nunzia De Girolamo 'flirta' con Massimo Giletti. La stoccata al marito: 'Non è geloso, ha troppo da fare' ?? ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Nunzia Girolamo Nunzia De Girolamo 'flirta' con Massimo Giletti. La stoccata al marito: "Non è geloso, ha troppo da fare" Today.it Ciao Maschio su Rai 1 con Nunzia De Girolamo: quando in tv e primi ospiti

Ciao Maschio si prepara a debuttare su Rai 1 con al timone Nunzia De Girolamo. Ecco quando andròà in tv e quali saranno i primi possibili ospiti.

Massimo Giletti piange in trasmissione, dopo il racconto delle presunte vittime di Genovese

Massimo Giletti è scoppiato a piangere, durante la puntata di Domenica sera di Non è l’Arena su La7, dopo aver ascoltato i racconti di alcune delle ragazze che accusano Alberto Genovese di aggressione ...

Ciao Maschio si prepara a debuttare su Rai 1 con al timone Nunzia De Girolamo. Ecco quando andròà in tv e quali saranno i primi possibili ospiti.Massimo Giletti è scoppiato a piangere, durante la puntata di Domenica sera di Non è l’Arena su La7, dopo aver ascoltato i racconti di alcune delle ragazze che accusano Alberto Genovese di aggressione ...