Nunzia De Girolamo e quelle foto con Massimo Giletti ma il marito non è geloso (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nunzia De Girolamo fa sul serio e si prepara ad intervistare Massimo Giletti debuttando alla conduzione di ‘Ciao Maschio’. Per il lancio della nuova trasmissione c’è anche una copertina sulla rivista Chi, all’interno del settimanale le foto con il suo primo ospite. Con Massimo Giletti una complicità che non ingelosisce il marito della De Girolamo. Il 13 febbraio su Rai 1 sarà il conduttore di Non è l’Arena il primo a rispondere alle domande dell’ex politica. Nunzia è certa che il ministro Francesco Boccia non sarà geloso nemmeno nel vedere gli scatti pubblicati da Chi. Nemmeno un po’ di fastidio per alcune foto che potrebbero fare spettegolare i maligni? La coppia è solida, va ben ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 27 gennaio 2021)Defa sul serio e si prepara ad intervistaredebuttando alla conduzione di ‘Ciao Maschio’. Per il lancio della nuova trasmissione c’è anche una copertina sulla rivista Chi, all’interno del settimanale lecon il suo primo ospite. Conuna complicità che non ingelosisce ildella De. Il 13 febbraio su Rai 1 sarà il conduttore di Non è l’Arena il primo a rispondere alle domande dell’ex politica.è certa che il ministro Francesco Boccia non sarànemmeno nel vedere gli scatti pubblicati da Chi. Nemmeno un po’ di fastidio per alcuneche potrebbero fare spettegolare i maligni? La coppia è solida, va ben ...

Italia_Notizie : Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo in copertina su Chi: “Un maschio come te non può resistermi”. Ecco che succede - Noovyis : (Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo in copertina su Chi: “Un maschio come te non può resistermi”. Ecco che succed… - PlanetR7_ : Nunzia De Girolamo 'flirta' con Massimo Giletti. La stoccata al marito: 'Non è geloso, ha troppo da fare' - FQMagazineit : Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo in copertina su Chi: “Un maschio come te non può resistermi”. Ecco che succede - GiusCandela : Nunzia De Girolamo, il lancio di #ciaomaschio, la fase Irene Pivetti, Lucherini in commissariato, l'arrivo di Taral… -