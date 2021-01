Novate Milanese: ruba vestiti al centro commerciale, 18enne arrestato (Di mercoledì 27 gennaio 2021) I carabinieri di Novate Milanese hanno arrestato un 18enne scoperto a rubare vestiti all’interno del centro commerciale. La pattuglia dell’Arma, intervenuta all’interno del centro commerciale Metropoli di via Amoretti, traeva in arresto in flagranza del reato di tentata rapina S. C. M., 18enne cittadino rumeno, già noto alle Forze dell’Ordine. Il giovane era stato fermato td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 27 gennaio 2021) I carabinieri dihannounscoperto areall’interno del. La pattuglia dell’Arma, intervenuta all’interno delMetropoli di via Amoretti, traeva in arresto in flagranza del reato di tentata rapina S. C. M.,cittadino rumeno, già noto alle Forze dell’Ordine. Il giovane era stato fermato td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

