Novartis per il nono anno consecutivo tra le migliori realtà dove lavorare in Italia

Anche nel 2020 Novartis ha confermato di essere, in Italia, una delle migliori realtà in cui lavorare. Ancora una volta, infatti, le società del Gruppo presenti nel nostro paese hanno ottenuto dal Top Employers Institute Italia la certificazione che riconosce l'alto livello qualitativo delle condizioni di lavoro assicurate ai dipendenti. Con il nuovo riconoscimento, Novartis Farma si classifica Top Employer per il nono anno consecutivo, dando prova di una continuità che attesta la forza di una cultura aziendale nella quale il capitale umano ha un ruolo centrale. La società conta su quasi 1.700 collaboratori, che operano nelle Business unit Pharma e Oncology, nelle organizzazioni dei ...

