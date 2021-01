Novartis, nel 2020 in crescita fatturato e innovazione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Anno proficuo per Novartis, che ha registrato nel 2020 una crescita del fatturato e nuovi progressi per la sua nuova generazione di farmaci. Il fatturato delle attività in prosecuzione, infatti, che escludono Alcon e comprendono le attività di Innovative Medicines e Sandoz, così come le funzioni di corporate in prosecuzione, è cresciuto del 3%. In particolare, la Business Unit (BU) Pharmaceuticals è cresciuta del 5% trainata da Entresto (+44%), Zolgensma (che ha raggiunto 0,9 miliardi di dollari), Cosentyx (+13%), Ilaris (+31%) e dall’acquisizione di Xiidra (+95%). Mentre la BU Oncology è cresciuta del 3% guidata dalle performance di Promacta / Revolade (+23%), Jakavi (+20%), Kisqali (+45%), Tafinlar + Mekinist (+16%) e Piqray (che ha raggiunto 0,3 miliardi di dollari). Stabile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Anno proficuo per, che ha registrato nelunadele nuovi progressi per la sua nuova generazione di farmaci. Ildelle attività in prosecuzione, infatti, che escludono Alcon e comprendono le attività di Innovative Medicines e Sandoz, così come le funzioni di corporate in prosecuzione, è cresciuto del 3%. In particolare, la Business Unit (BU) Pharmaceuticals è cresciuta del 5% trainata da Entresto (+44%), Zolgensma (che ha raggiunto 0,9 miliardi di dollari), Cosentyx (+13%), Ilaris (+31%) e dall’acquisizione di Xiidra (+95%). Mentre la BU Oncology è cresciuta del 3% guidata dalle performance di Promacta / Revolade (+23%), Jakavi (+20%), Kisqali (+45%), Tafinlar + Mekinist (+16%) e Piqray (che ha raggiunto 0,3 miliardi di dollari). Stabile ...

CorriereCitta : Novartis, nel 2020 in crescita fatturato e innovazione - AboutPharmaHPS : #Novartis, nel 2020 crescono fatturato (+3%) e utile netto (+13%) - Notiziedi_it : Novartis, nel 2020 in crescita fatturato e innovazione - Italpress : Novartis, nel 2020 in crescita fatturato e innovazione - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Novartis, boom della casa farmaceutica nel ’20: utile netto +13% -

Ultime Notizie dalla rete : Novartis nel Novartis, nel 2020 in crescita fatturato e innovazione Tiscali.it Novartis, nel 2020 in crescita fatturato e innovazione

ROMA (ITALPRESS) – Anno proficuo per Novartis, che ha registrato nel 2020 una crescita del fatturato e nuovi progressi per la sua nuova generazione di farmaci. Il fatturato delle attività in ...

Accusati di fare la cresta sui farmaci: ora 5 ospedali chiedono di patteggiare

Offerti 22 milioni di euro, oltre ai 10 milioni già versati subito dopo la contestazione del reato . Per i pm avevano sconti sui medicinali, ma chiedevano alla Regione il rimborso sul prezzo pieno ...

ROMA (ITALPRESS) – Anno proficuo per Novartis, che ha registrato nel 2020 una crescita del fatturato e nuovi progressi per la sua nuova generazione di farmaci. Il fatturato delle attività in ...Offerti 22 milioni di euro, oltre ai 10 milioni già versati subito dopo la contestazione del reato . Per i pm avevano sconti sui medicinali, ma chiedevano alla Regione il rimborso sul prezzo pieno ...