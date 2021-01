"Non riesco più a farlo". Coronavirus, dramma infinito: tragica confessione della Zanicchi, come è ridotta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono passati mesi dalla battaglia di Iva Zanicchi contro il Coronavirus. Ma i segni del Covid-19, ancora si fanno sentire. E non solo nella psiche, Iva infatti ha perso proprio per Covid il fratello (i due erano ricoverati nello stesso momento). I segni si fanno sentire anche sul corpo. Lo spiega la stessa Zanicchi in una intervista a Nuovo, dove rivela: "È pazzesco quanti strascichi lasci questa malattia anche a distanza di mesi. Io prima ci vedevo poco e oggi non leggo quasi più. Il Covid è una brutta bestia". Insomma vista compromessa. Nel corso dell'intervista, la mitica Iva ha parlato ovviamente anche del fratello scomparso, Antonio. Lo ha voluto ricordare con un aneddoto: "Ricordo che una volta io e mio fratello siamo stati invitati in una trasmissione televisiva per cantare insieme. A fine puntata mi ricordo che se ne è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono passati mesi dalla battaglia di Ivacontro il. Ma i segni del Covid-19, ancora si fanno sentire. E non solo nella psiche, Iva infatti ha perso proprio per Covid il fratello (i due erano ricoverati nello stesso momento). I segni si fanno sentire anche sul corpo. Lo spiega la stessain una intervista a Nuovo, dove rivela: "È pazzesco quanti strascichi lasci questa malattia anche a distanza di mesi. Io prima ci vedevo poco e oggi non leggo quasi più. Il Covid è una brutta bestia". Insomma vista compromessa. Nel corso dell'intervista, la mitica Iva ha parlato ovviamente anche del fratello scomparso, Antonio. Lo ha voluto ricordare con un aneddoto: "Ricordo che una volta io e mio fratello siamo stati invitati in una trasmissione televisiva per cantare insieme. A fine puntata mi ricordo che se ne è ...

La Marca non ha mai visto una presenza particolarmente consistente di ebrei, fatta eccezione per Conegliano che ha conosciuto una comunità più grande. A Treviso esisteva un piccolo ghetto, all’incirca ...

«È assurdo. Siamo senza parole. Nel giorno dei funerali proclameremo il lutto cittadino». Il sindaco di Aiello del Sabato, Ernesto Urciuoli, è addolorato. Non riesce ...

La Marca non ha mai visto una presenza particolarmente consistente di ebrei, fatta eccezione per Conegliano che ha conosciuto una comunità più grande. A Treviso esisteva un piccolo ghetto, all'incirca ...