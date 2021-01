Noi ebrei, schiavi degli schiavi: Primo Levi, testimone dell'orrore dell'Olocausto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Primo Lavi nacque il 31 luglio del 1919 a Torino. Lo ricordiamo con un brano tratto da "Se questo è un uomo" di Primo Levi La persuasione che la vita ha uno scopo è radicata in ogni fibra di uomo, è ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 gennaio 2021)Lavi nacque il 31 luglio del 1919 a Torino. Lo ricordiamo con un brano tratto da "Se questo è un uomo" diLa persuasione che la vita ha uno scopo è radicata in ogni fibra di uomo, è ...

Mercoledì 27 gennaio 2021 è la “Giornata della Memoria”, nella quale si commemorano a livello mondiale le vittime “dell’Olocausto”, della “Shoah”. Vorrei intanto entrare nel significato dei termini, c ...

La Marca non ha mai visto una presenza particolarmente consistente di ebrei, fatta eccezione per Conegliano che ha conosciuto una comunità più grande. A Treviso esisteva un piccolo ghetto, all’incirca ...

