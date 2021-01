No Man's Sky incontra BioShock grazie al lavoro di un giocatore che ha ricreato Rapture (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una delle peculiarità di No Man's Sky è la sua possibilità di costruire basi spaziali e dare spazio alla fantasia. Ora un giocatore ha trascorso più di un anno a utilizzare la funzione per creare una metropoli sottomarina che rivaleggia con quella di Rapture del mondo di BioShock e il progetto è finalmente finito. La costruzione della base è stata aggiunta per la prima volta a No Man's Sky tramite il Foundation Update pubblicato alla fine del 2016, mesi dopo il deludente lancio del gioco. Questo aggiornamento è stato il primo di molte espansioni che avrebbero migliorato il gioco, rendendolo uno dei preferiti tra i giocatori di oggi. L'aggiornamento ha permesso alle persone di creare la propria base o rivendicare basi abbandonate trovate durante l'esplorazione. I giocatori hanno utilizzato la funzione per creare tutti i tipi di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una delle peculiarità di No Man's Sky è la sua possibilità di costruire basi spaziali e dare spazio alla fantasia. Ora unha trascorso più di un anno a utilizzare la funzione per creare una metropoli sottomarina che rivaleggia con quella didel mondo die il progetto è finalmente finito. La costruzione della base è stata aggiunta per la prima volta a No Man's Sky tramite il Foundation Update pubblicato alla fine del 2016, mesi dopo il deludente lancio del gioco. Questo aggiornamento è stato il primo di molte espansioni che avrebbero migliorato il gioco, rendendolo uno dei preferiti tra i giocatori di oggi. L'aggiornamento ha permesso alle persone di creare la propria base o rivendicare basi abbandonate trovate durante l'esplorazione. I giocatori hanno utilizzato la funzione per creare tutti i tipi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Man Sky No Man's Sky: ecco come è fatta una megalopoli subacquea aliena Everyeye Videogiochi Parma, offerta per Man della Steaua Bucarest. I dettagli

Il Parma ha messo sul tavolo dieci milioni di euro alla Steaua Bucarest per Dennis Man: distanza di cinque milioni tra domanda e offerta Il Parma non molla la presa su Dennis Man, attaccante classe ’9 ...

Gomorra 5 e novità Sky per il 2021 in un gustoso teaser

Gomorra 5 si mostra nelle prime immagini ufficiali diffuse da Sky in seno alla presentazione delle nuove produzioni che debutteranno nel corso del 2021 nel ...

