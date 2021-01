No, Amadeus non ha chiesto di togliere «il crocefisso al teatro Ariston» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 24 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post di critica nei confronti di Amadeus, presentatore e conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Amadeus avrebbe dichiarato: «Se non togliete il crocefisso al teatro Ariston io Sanremo non lo presento». Questa notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in un nessun comunicato ufficiale del Festival della canzone italiana. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Precisiamo che la stessa notizia falsa era stata diffusa anche un anno fa, a gennaio 2020, come si può verificare qui. L'articolo <i class="icon custom news



Il 24 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post di critica nei confronti di, presentatore e conduttore del prossimo Festival di Sanremo.avrebbe dichiarato: «Se non togliete ilalio Sanremo non lo presento». Questa notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in un nessun comunicato ufficiale del Festival della canzone italiana. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Precisiamo che la stessa notizia falsa era stata diffusa anche un anno fa, a gennaio 2020, come si può verificare qui.

