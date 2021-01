Nissan - Nel 2030 tutti i nuovi modelli saranno elettrificati

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Entro i primi anni della decadeogni nuovo veicolo proposto nei mercati chiave (Giappone, Cina, Usa ed Europa, ndr) sarà elettrificato, ha annunciato lafissando ufficialmente l'obiettivo di conseguire la neutralità carbonica per le sue attività e per il ciclo di vita dei propri prodotti entro il 2050. Un traguardo che la Casa di Yokohama si prefigge di raggiungere anche innovando i processi produttivi e le tecnologie alla base dei suoia emissioni zero e ibridi. Si preme sull'acceleratore. Siamo determinati a creare una società a emissioni zero e ad accelerare gli sforzi contro i cambiamenti climatici ha detto il ceo della, Makoto Uchida. Ma le spinte in questa direzione arrivano anzitutto in patria: in Giappone, il governo ha infatti dichiarato di voler proibire la vendita di veicoli ...