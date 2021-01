Nel Lazio 1.338 nuovi casi (+299) e 62 morti (+19). A Roma 662 positivi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (+2.530) e quasi 16 mila antigenici per un totale di oltre 28 mila test, si registrano 1.338 casi positivi (+299), 62 i decessi (+19) e +2.505 i guariti. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Oggi su oltre 12 mila tamponi nel(+2.530) e quasi 16 mila antigenici per un totale di oltre 28 mila test, si registrano 1.338), 62 i decessi (+19) e +2.505 i guariti. ...

RegioneLazio : Oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (+2.530) e quasi 16 mila antigenici, si registrano 1.338 casi positivi (+29… - LegaSalvini : NICOLA ZINGARETTI INDAGATO PER NOMINE NELLE ASL NEL LAZIO - capuanogio : ?? Caso #Lazio: secondo la #gds la Procura #Figc ha notificato al club la chiusura delle indagini sui tamponi nel c… - pin_klo : RT @CoordRomaAcqua: La giunta .@nzingaretti con l'assessore .@AlessandriMauro tramano per cancellare l'#acquapubblica nel Lazio, per la gio… - jokervilma : RT @CoordRomaAcqua: La giunta .@nzingaretti con l'assessore .@AlessandriMauro tramano per cancellare l'#acquapubblica nel Lazio, per la gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Lazio Roma e Lazio in zona gialla, da domenica si cambia ancora? Si attende l'ordinanza di Speranza RomaToday Vaccino Covid. Lazio, D’Amato: “Nei prossimi tre mesi abbiamo dosi solo per gli over 80”

27 GEN - La macchina messa in campo dalla Regione Lazio per la campagna vaccinale contro il Covid funziona, ma non può essere sfruttata al meglio per la mancanza di dosi di vaccino. Una carenza che ...

Atalanta, Marino avverte: «Coppa Italia? Niente distrazione per il campionato»

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato prima della gara di Coppa Italia contro la Lazio. Le sue parole Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni ...

