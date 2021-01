‘Ndrangheta, confiscati beni per 124 milioni di euro. “Sono riconducibili alla cosca Piromalli” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un impero da 124 milioni di euro che, secondo la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, era riconducibile alla cosca Piromalli di Gioia Tauro. A tre anni dal sequestro, infatti, la sezione Misure di prevenzione del Tribunale, presieduta dal giudice Ornella Pastore, ha disposto la confisca dei beni di proprietà degli imprenditori Luigi Bagalà, Francesco Bagalà (classe 1977), Giuseppe Bagalà e Francesco Bagalà (classe 1990). Sono di proprietà dello Stato, adesso, 4 società di capitali, un’impresa individuale, le quote societarie relative a 6 società di capitali, 67 fabbricati, 91 terreni, 7 autoveicoli, 20 rapporti bancari e assicurativi, 4 orologi di pregio e denaro contante. La confisca è avvenuta su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un impero da 124diche, secondo la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, era riconducibiledi Gioia Tauro. A tre anni dal sequestro, infatti, la sezione Misure di prevenzione del Tribunale, presieduta dal giudice Ornella Pastore, ha disposto la confisca deidi proprietà degli imprenditori Luigi Bagalà, Francesco Bagalà (classe 1977), Giuseppe Bagalà e Francesco Bagalà (classe 1990).di proprietà dello Stato, adesso, 4 società di capitali, un’impresa individuale, le quote societarie relative a 6 società di capitali, 67 fabbricati, 91 terreni, 7 autoveicoli, 20 rapporti bancari e assicurativi, 4 orologi di pregio e denaro contante. La confisca è avvenuta su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri, ...

